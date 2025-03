Répondre à l’urgence sociale numérique

Sans internet, il est désormais impossible d’accéder à ses droits sociaux, de suivre la scolarité de ses enfants, de gérer un compte bancaire, de refaire ses papiers d’identité… Pour les personnes déjà en situation de précarité sociale, c’est une double peine qui isole du lien avec les services de première nécessité, de l’administration, des proches.

Or 8 millions de Français* n’ont toujours pas accès au numérique faute d’équipement. Le réemploi solidaire est la meilleure solution pour leur permettre d’accéder à du matériel de qualité à moindre coût.

C’est pourquoi Emmaüs Connect, en coopération avec un formidable réseau d’acteurs de la solidarité et d’entreprises donatrices, a lancé LaCollecte.tech : pour collecter, reconditionner, et fournir à ceux qui en ont le plus besoin du matériel de seconde main, partout en France.

* Insee, 2019